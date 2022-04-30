انت الان تتابع خبر دولة أوروبية تستورد سجناء مقابل 16 مليون دولار.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دولة أوروبية تستورد سجناء من الخارج مقابل 16 مليون دولار.. اتفاقية وقعتها الدنمارك مع كوسوفو لتأجير زنازين وإرسال سجناء أجانب من أجل تخفيف الضغط على السجون الدنماركية.

وسيسجن أول المرحلين ابتداء من مطلع 2023 في سجن جيلان على بعد 50 كلم من بريشتينا عاصمة كوسوفو.

وفي عام 2020، كان يفترض ترحيل حوالي 350 سجينا في نهاية فترة عقوبتهم في السجون الدنماركية، ومنذ عام 2015 قفز عدد نزلاء سجون الدنمارك بنسبة 19% ليصل إلى أكثر من 4 آلاف شخص.

كما أنه في بداية عام 2021، وهو ما يمثل معدل إشغال يتجاوز 100% وفقا للإحصاءات الوطنية، وخلال الفترة نفسها انخفض عدد الحراس بنسبة 18% في المملكة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة لكن الاتفاقية تعرضت لانتقادات جماعات حقوقية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتزم الدنمارك فيها إدارة شؤون الأجانب خارج حدود الاتحاد الأوروبي. ففي يونيو الماضي، تبنت قانوناً يسمح بنقل مراكز طالبي اللجوء للخارج.

وقال وزير العدل الدنماركي نيك هايكروب: "وقعنا الآن اتفاقية رائدة تضمن قدرة أفضل في سجوننا المكتظة وتخفف الضغط عن حراس السجون".

وأكد هايكروب أن "من خلال الاتفاقية، ترسل الدنمارك أيضاً إشارة واضحة إلى الأجانب من دول أخرى والذين حُكم عليهم بالترحيل مفادها: مستقبلكم ليس في الدنمارك، وبالتالي لن تقضوا عقوبتكم فيها".