انت الان تتابع خبر لغم روسي ذكي يقفز من مكانه لاقتناص الدبابات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لغم ذكي يقفز من مكانه إلى ارتفاع يصل لنحو 35 مترا تستخدمه روسيا في حروبها أطلق عليه اسم PTKM-1R، ويبلغ وزنه 45 رطلا يقفز عاليا في الهواء ليجري بحثا سريعا عن الهدف ثم إطلاق الرأس المتفجر.

يستهدف اللغم على وجه الخصوص أبراج الدبابات والمركبات المدرعة لكونها الحلقة الأضعف ويحدد اللغم هدفه وفقا لمستشعرات للصوت والاهتزازات ثم تحليل ومقارنة هذه الأصوات بقائمة الأهداف المحددة مسبقا لذلك ينطلق في حال مرور المركبات المدنية وفقا للشركة المصنعة بدأ الجيش الروسي في استخدام اللغم – PTKM-1R في 2020، حيث يتمكن من اختراق برج الدبابة بسهولة وقتل الطاقم أو التسبب في انفجار الذخيرة الموجود على متن الدبابة.

وكشف مقطع فيديو عسكري روسي، نشر على موقع يوتيوب في 8 نوفمبر 2021 محتويات اللغم وآلية عمله لكنه غير معروف إذا كانت هذه الألغام تم استخدامها حتى الآن لتدمير أي من الدبابات الأوكرانية.

وبحسب صحيفة ديلي تلجراف البريطانية، بدأ الجيش الروسي في استخدام لغم "بي تي كاي أم-1 آر"، الذي يبلغ وزنه 45 رطلا في عام 2020.

تمت مشاركة صورة على تويتر من أوكرانيا لأحد الألغام الموضوعة في أحد الحقول، وبحسب ما ورد التقطت الصورة في 26 أبريل الجاري.

وعند تحديد مكان الدبابة، يتم إطلاق حزمة متفجرة من الذخيرة الصغيرة بسرعة عالية بحيث يمكنها اختراق الدروع الفولاذية بسمك 2.75 بوصة في الدبابات التقليدية.