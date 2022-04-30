تعرف على منفذي عملية أرئيل

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الرياض - احمد صلاح - نشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا لمنفذي عملية أرئيل وهما: يوسف سميح عاصي ويحيى مرعي من قراوه بني حسان.

وأسفرت العملية عن مقتل حارس مستوطنة أرئيل وفق الإعلام العبري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عن اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية المحتلة مساء الجمعة. وقالت القناة 12 العبرية إن "قوة من اليمام والشاباك تمكنت من اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في أريئيل بقرية قراوة بني حسان. وأشارت إلى أنه جرى العثور بحوزتهم على السلاح الذي نفذت به العملية.