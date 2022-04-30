انت الان تتابع خبر رسميا.. عيد الفطر يوم الإثنين في هذه الدول العربية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين والوقف السني في العراق، مساء اليوم السبت، إن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وإن بعد غد الإثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

ونقلا عن الديوان الملكي، أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك.. ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر، كما قالت لجنة تحري الهلال في وزارة الأوقاف في قطر الأمر ذاته، وان بعد غدٍ الإثنين، هو الأول من شوال.

وبعد تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم السبت، أعلن ديوان الوقف السني أن يوم الإثنين المقبل أول أيام عيد الفطر.

هذا وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غداً الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأثنين الثاني من مايو المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وإن بعد غدٍ الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويحدد موعد عيد الفطر عبر رؤية الهلال، وفق التقويم القمري الإسلامي.