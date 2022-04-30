انت الان تتابع خبر الموساد أحبط محاولة اغتيال مسؤول إسرائيلي على يد إيران والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - زعم موقع "واينت" العبري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن جهاز "الموساد" أحبط مؤخرا محاولة اغتيال قام بها فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني، لأحد موظفي قنصلية إسرائيل باسطنبول.

وأوضح مسؤولون دبلوماسيون أن المنفذ خطط أيضا لاغتيال جنرال أمريكي كبير في ألمانيا وصحفي في فرنسا، وفق الإعلام العبري.

ويأتي ذلك بعد تقرير نشره موقع المعارضة الإيرانية "إيران إنترناشيونال" الذي يبث باللغة الفارسية من العاصمة البريطانية لندن، حيث لفت الموقع إلى أن "المنفذ يتبع لوحدة 840 في فيلق "القدس"، مشيرا إلى أنه "اعتمادا على وثائق حصل عليها، اعترف هذا المنفذ بأنه حصل على مبلغ 150 ألف دولار، وإنه كان سيحصل على مبلغ مليون دولار إضافية بالاستعانة بتجار مخدرات"، بحسب الإعلام العبري.