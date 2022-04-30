انت الان تتابع خبر إسرائيل تزعم اعتقال منفذي هجوم مستوطنة أرئيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق نار أودت الليلة الماضية بحياة حارس أمن عند مدخل مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، أن الفلسطينيين المشتبه فيهما بتنفيذ الهجوم "اعتقلا في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، وتمت مصادرة أسلحتهما".

وشملت عملية الاعتقال إغلاق الطرقات وعمليات تمشيط وفرض طوق على مدينة سلفيت وإجراء أعمال تفتيش عند مدخلها ومخرجها.

ويأتي ذلك بعد الحادث الذي وقع الليلة الماضية عند مدخل مستوطنة أرئيل، حيث وصل شخصان بسيارة إلى الموقع وأطلقا الرصاص على حارس أمن وزميلته، وهي لم تتعرض لأي أذى.

واستطاع منفذا الهجوم الفرار من موقع الحادث، وعثر لاحقا على سيارة محروقة يتعقد أنه استخدمت في العملية التي تبنتها "كتائب شهداء الأقصى".