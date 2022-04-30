انت الان تتابع خبر لبنان يبلغ الأمم المتحدة عدم قدرته على تحمل أعباء اللجوء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أبلغ لبنان الامم المتحدة رسميا اليوم السبت، عدم قدرته على الاستمرار في تحمل اعباء النزوح السوري وان 35 بالمئة من السكان هم من النازحين واللاجئين.

وكانت الحكومة اللبنانية اوفدت وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار لإبلاغ الموقف الرسمي الى ممثل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايامي ايتو.

وقال حجّار ” إن الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمّل تكلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دولٍ أخرى”.