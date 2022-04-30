انت الان تتابع خبر هذا ما سيحدث في المسجد الحرام في ليلة ختم القرآن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كثفت إدارة الطيب والبخور التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين، بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة، بأفخر وأجود أنواع الطيب.

أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة، وذلك توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وعلى صعيد آخر، جرى اليوم السبت توفير مياه زمزم لجميع الزوار والمصلين في المسجد النبوي، من خلال الحافظات الثابتة، والعبوات ذات الاستخدام الواحد، كما جرى تجهيز نوافير الشرب الموجودة في الساحات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقامت الإدارة بتوزيع أكثر من 200 ألف عبوة زمزم اليوم بمعدل استهلاك يصل إلى 250 طناً، كما جرى تجهيز 18 ألف حافظة يتم تعبئتها من 8 مواقع، و70 عربة لتوزيع حافظات زمزم و10 مقطورات لنقل الماء في الساحات و7 عربات كهربائية لتوزيع الماء داخل أروقة المسجد النبوي و1209 نافورات شرب في الساحات، وكثفت الإدارة العامة للعمل التطوعي جهودها خلال ليلة 29 من شهر رمضان من خلال الاستفادة من 2192 متطوعاً ومتطوعة في المسجد النبوي الشريف.

وعملت الإدارة على توزيع المتطوعين حسب اختصاصهم بمختلف المجالات كمساندة كبار السن وذوي الإعاقة، وخدمة الإرشاد المكاني بعدة لغات والمساندة بالتنظيم بالاضافة الى تجهيز الإسعافات الأولية.



