انت الان تتابع خبر قناة سعودية تثير الجدل بتعليقها على زيارة اردوغان.. والرئيس التركي بتعليق حاسم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مقدمة برنامج على قناة الإخبارية السعودية الحكومية تقول خلال تقرير لها: "وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جدة بعد "تلبية رغبته" في الزيارة حيث يستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قادة دول العالم الإسلامي في الـ10 الأواخر من رمضان لتجتمع أفضلية الزمان والمكان”.

وعقب زيارته إلى السعودية، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى الوطن، عن تفاؤل أنقرة إزاء أفق تطوير العلاقات مع جيرانها الإقليميين.

وقال اردوغان: "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار. إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء"، وفقا لما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأشار الرئيس التركي إلى أن زيارته إلى السعودية توجت بالاتفاق على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين من خلال فعاليات تجمع المستثمرين من الجانبين، كما أكد أن تركيا أعلنت دعمها لترشح السعودية إلى استضافة الرياض معرض "إكسبو 2030" الدولي.

وتطرق الرئيس التركي إلى أفق الحوار بين بلاده ومصر، مبديا استعداد أنقرة لتطويره على غرار حوارها مع إسرائيل، وسيشير إحراز نتائج إيجابية في هذا السبيل إلى إمكانية تبني خطوات على مستوى أرفع.

يذكر أن آخر زيارة قام بها أردوغان إلى السعودية كانت في يونيو/حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، وتفاقم التوتر إثر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018