انت الان تتابع خبر دول تتحرى هلال شوال السبت وأخرى الأحد.. أسماء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تستعد المراصد الفلكية لمتابعة حركة مولد هلال شهر شوال مع غروب شمس يوم 29 من شهر رمضان، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2022.

وفي دولة الإمارات، دعت لجنة تحري الرؤية بالدولة جميع المسلمين لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1443 هـ، مساء السبت، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري، الموافق 30 أبريل/نيسان 2022.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

موعد عيد الفطر في السعودية

وفي السعودية دعت المحكمة العليا في السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام، الذي يوافق اليوم السبت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وكالة الانباء السعودية، إنه نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا السعودية، فإن المحكمة "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 /4/ 2022م".

وأضافت: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابعت: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

الاقتاء المصرية تحذر.. استقوا المعلومات من مصادرها

وفي مصر تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، هلال شهر شوال لعام 1443 هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء السبت.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا

وكان مركز الفلك الدولي حدد موعد حلول عيد الفطر 2022 في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح مركز الفلك الدولي في بيان نشره الخميس أن العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 أبريل/نيسان 2022، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 أبريل/ نيسان الموافق 29 من شهر رمضان، في حين بدأت دول شهر رمضان يوم الأحد 3 أبريل/ نيسان، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/ أيار الموافق 30 من شهر رمضان.

وأضاف المركز "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أبريل/ نيسان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الاثنين 2 مايو/ آيار عيد الفطر السعيد فيها".

وأرفق المركز خارطة تبين مدى إمكانية رؤية هلال العيد يوم الأحد 01 مايو من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

ويبين الجدول التالي مكث وعمر القمر عند غروب الشمس وإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد الأول من أيار من العواصم العربية.