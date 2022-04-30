انت الان تتابع خبر صورة وداعية تم توثيقها لـ هلال نهاية رمضان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر مركز الفلك الدولي صباح اليوم السبت 30 أبريل 2022 صورة وداعية لهلال آخر الشهر (رمضان 1443هـ)، وهي الصورة الأخيرة قبل دخول القمر في مرحلة المحاق تمهيداً لولادة هلال شهر شوال.

وتم تصوير الهلال قبل قليل من أبوظبي وبصعوبة، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير السبت 30 إبريل 2022م الساعة 09:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة.

يُذكر أن العديد من الدول العربية والإسلامية بما فيها المملكة العربية السعودية ستقوم بتحري واستطلاع هلال شهر شوال مساء اليوم السبت، وسيقوم طقس العرب ببث حي ومباشر لرصد الحدث واطلاعكم بالنتائج أولاً بأول.



