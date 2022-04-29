نشر قوات بريطانية في شرق أوروبا

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الرياض - احمد صلاح - قالت وزارة الدفاع البريطانية، أنها سترسل قوات قوامها نحو 8000 جندي، ستشارك في تدريبات عبر مناطق شرقي أوروبا، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إرسال الجنود منذ الحرب الباردة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم إرسال عشرات الدبابات إلى دول من فنلندا إلى مقدونيا الشمالية هذا الصيف بموجب خطط تم تعزيزها منذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع بين والاس "إن إظهار التضامن والقوة" سيشهد انضمام قوات بريطانية إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي وتحالف قوة المشاة المشتركة التي تضم فنلندا والسويد، للمشاركة في التدريبات.