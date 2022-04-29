انت الان تتابع خبر وفاة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفجر مواقع التواصل في مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول أنباء وفاة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي التفاصيل، بث تطبيق "نبض" الإخباري خبراً يتناول وفاة السيسي، وهو ما أدى إلى تناقل الخبر بشكل كبير جداً محلياً وعربياً.

وأكدت وسائل إعلام محلية أنه جرى إغلاق تطبيق نبض "بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه".

وذكر الإعلام المحلي أنه تم اختراق تطبيق نبض من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، واضعة صورة لخبر وفاة السيسي.

كما أضاف الإعلام المصري أن الأجهزة المعنية تقوم بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

وتفاعل رواد التواصل في مصر والوطن العربي بشكل كبير جدا مع الشائعة، ودعا خبراء الأمن السيبراني إلى تحري الدقة في تناقل الأنباء الواردة من وسائل الإعلام غير الرسمي.

وتمنى كثير من المصريين "طول العمر والصحة والعافية" للرئيس السيسي، مطالبين باتخاذ أقصى الإجراءات بحق مروجي الشائعة المغرضة، على حد تعبيرهم.

شبكتا "CBC" و"إكسترا نيوز" تعلنان اختراق حسابيهما على تطبيق "نبض" الإخباري وبث أخبار كاذبة بشأن وفاة الرئيس عبدالفتاح