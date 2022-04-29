انت الان تتابع خبر تمديد مهم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 3 أشهر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة، بالإجماع قراراً قدمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة.

ويمدد القرار "حتى 31 تموز/يوليو 2022 تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)"، و"يطلب من الأمين العام الإسراع بتعيين" مبعوث يكون مقره في طرابلس.

ومنذ استقالة المبعوث السلوفاكي يان كوبيش في تشرين الثاني/نوفمبر، يشهد مجلس الأمن معارضة روسية متزايدة لأي اتفاق مشترك بشأن ليبيا. ولم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السنوية في أيلول/سبتمبر لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجددا في كانون الثاني/يناير لثلاثة أشهر فقط، تحت الضغط الروسي.

وأفاد دبلوماسيون بأنّ المملكة المتحدة قدمت في بداية المفاوضات، مشروع نص لتمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد. وفي مواجهة الرفض الروسي، تحوّل النص إلى تجديد تقني للتفويض الحالي ولمدة ثلاثة أشهر فقط.

وأعربت عدة دول الجمعة، بينها فرنسا والبرازيل والغابون عن أسفها، بل استنكرت "تعنت" روسيا في مواجهة الأعضاء الـ 14 الآخرين في المجلس الذين أرادوا تفويضاً لمدة عام.