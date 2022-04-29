انت الان تتابع خبر عزل رئيس وكالة الحدود الأوروبية بعد اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عزلت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، رئيسها فابريس ليجري، وفق مصدر لوكالة رويترز الجمعة، وذلك بعد اتهامات للوكالة بإساءة معاملة المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.

وامتنع بيور شفيتاليسكي المتحدث باسم الوكالة، عن التعقيب في وقت سابق اليوم، على عرض ليجري تقديم استقالته، كما لم يرد على سؤال عما إذا كان قد تم قبولها.

كما امتنعت المفوضية الأوروبية التي تشرف على الوكالة عن التعقيب، قائلة إن جلسة طارئة للوكالة التي تتخذ من وارسو مقرا منعقدة الآن.

ونفى ليجري في السابق تلك الاتهامات.

وبدأ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) تحقيقا العام الماضي، في مزاعم انتهاك الوكالة لحقوق الإنسان. ولم ينشر المكتب تقريره.