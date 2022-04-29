انت الان تتابع خبر أمير سعودي يفجّر تغريدة مثيرة حول زيارة أردوغان للمملكة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عبر حسابه في تويتر، نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد تغريدة مثيرة حول زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للسعودية أمس الخميس ولقائه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستعرضا عدد من الصور لاستقبال العاهل السعودي، للرئيس التركي.

وبعد ان رحب بقدومه للمملكة، علق بن مساعد على الصور، قائلا: "حرص الرئيس التركي على زيارة السعودية ولقاء الملك وولي عهده حفظهما الله لتوطيد علاقات البلدين يأتي إيمانًا منه بحجم السعودية وتأثيرها في العالم"، مشيرا انه لا يمكن لبلد كبير كتركيا أن لا يكون على علاقة متميزة بقبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين والقوة الإقتصادية الكبرى".

ولأول مرة منذ قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أجرى الرئيس التركي زيارة إلى السعودية أمس الخميس، وتستمر ليومين وإلتقى خلالها بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتأمل أنقرة أن تبشر هذه الزيارة بعهد جديد في العلاقات بعد جهود مكثفة لإصلاحها بعدما شابها من توتر في السنوات القليلة الماضية.

ويأمل الطرفان ان تنهي هذه الزيارة المقاطعة غير الرسمية التي فرضتها السعودية على الواردات التركية في 2020، وسط حرب كلامية بسبب قضية خاشقجي، حيث تأتي مساعي أردوغان لطي صفحة الخلاف مع السعودية، ضمن إطار جهود إقليمية واسعة دشنها في الفترة الأخيرة لتحسين علاقة بلاده مع عدد من دول المنطقة، على رأسها مصر والإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال، لمواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية وأثرت سلبا على الاقتصاد المحلي.

يذكر ان آخر زيارة قام بها أردوغان إلى السعودية كانت منذ نحو 5 سنوات، اي في 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل خاشقجي عام 2018