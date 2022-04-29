الإمارات سترسل أول رائد عربي إلى الفضاء في مهمة طويلة تمتد لستة أشهر

انت الان تتابع خبر إيران: اتفقنا مع السعودية على خارطة طريق لمفاوضات مستقبلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، أثناء حديثه عن تفاصيل المحادثات الأخيرة بين طهران والرياض التي استضافتها بغداد، عن اتفاق الجانبين على خارطة طريق لمفاوضات مستقبلية.

وقال مسجدي عن آخر تطورات المحادثات الإيرانية السعودية ببغداد: "في الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية التي عقدت الخميس الماضي بين وفدي الجانبين، تمت المناقشة والاتفاق على خارطة طريق للمستقبل"، مشيرا إلى أن "الجانبين كان لديهما مقترحات تم الاتفاق عليها بعد اجتماع يوم الخميس وأصبحت خارطة طريق للمستقبل".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان ستتم إعادة فتح سفارتي البلدين، قال السفير الإيراني لدى العراق: "إن المفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت قضية إعادة فتح السفارتين ستتحقق أم لا ، وهذا سيعتمد على المفاوضات المقبلة"، مضيفا إشارته إلى أنه "في جولة المحادثات الأخيرة، كان من المهم أن يكون لدى الطرفين إطار اتفاق للمستقبل الذي تم التوصل إليه، وهذا معيار إيجابي ينير مسار المستقبل لكلا الجانبين".

ولفت مسجدي إلى أن "إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق ببناء الثقة، وأن الثانية تتعلق بالإجراءات والتعاون الثنائي مثل قضايا الحج وقضية سفارات الجانبين، والقضية الثالثة قضايا إقليمية ودولية".