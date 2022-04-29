انت الان تتابع خبر المقدسيون يودعون آخر جمعة من رمضان بعدد هائل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وصل عدد الذين أدوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان هذا العام في المسجد الأقصى المبارك نحو 160 ألف ، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وتمت الصلاة على وقع حالة من التوتر بعد اشتباكات وقعت قبل ساعات في ساحات المسجد بين مصلين والشرطة الإسرائيلية.

وأدت المواجهات التي دارت خلال اقتحام الشرطة لباحات المسجد الذي دام ساعتين اليوم، إلى إصابة 42 فلسطينيا.

وانتشرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في أنحاء مدينة القدس الشرقية منذ ساعات الصباح وبخاصة في البلدة القديمة من المدينة ومحيطها.

ودان الشيخ محمد حسين، مفتي فلسطين، في خطبة الجمعة، تقييد وصول المصلين إلى المسجد والاقتحامات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك.

و أصابت قوات الاحتلال 42 فلسطينيا بالرصاص المعدني، خلال اقتحامها المسجد الأقصى المبارك، في صباح الجمعة الرابعة من رمضان، ، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي من ساحات المسجد الأقصى بعد الاصابات التي لحقت بالفلسطينيين، وفتحت جميع أبواب المسجد.

وتوافد المصلون لإعمار المسجد الأقصى في "الجمعة اليتيمة" من شهر رمضان، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من ساحات المسجد بشكل نهائي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 42 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل 22 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقه لساعتين، وسمحت للنساء وكبار السن فقط بالدخول.