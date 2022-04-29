لبنان: إحباط تهريب 85 شخصا بطريقة غير شرعية

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الرياض - احمد صلاح - أحبط الجيش اللبناني الجمعة عملية تهريب 85 شخصا عبر البحر بطريقة غير شرعية، وفق بيان الجيش اللبناني.

وبحسب البيان، أوقف الجيش 4 أشخاص خلال تحضيرهم لتهريب 85 شخصا عبر البحر بطريقة غير شرعية، مستخدمين مركبا قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص، حيث تم ضبط المركب بميناء أحد المنتجعات السياحية وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن هذه الحادثة تقع بعد أيام قليلة من غرق زورق قبالة طرابلس كان ينقل نحو 80 مهاجرا لبنانيا وسوريا بطريقة غير شرعية، وأدى الغرق إلى مقتل العديد من الأشخاص.

وفي سياق متصل، غرقت سفينة تحمل 60 شخصا قبالة سواحل طرابلس شمالي لبنان، وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن سفينة صغيرة محملة 60 شخصًا، خرجت من جهة القلمون، وغرقت قرب جزر الرنكين بطريقة تهريب.

إنقاذ أفراد المركب الغارق في ميناء طرابلس

وأوضحت الصحف اللبنانية، أن الجيش اللبناني عمل على إنقاذهم، مشيرة إلى أن مرفأ طرابلس يتابع الأمور أولًا بأول، كما أن بحرية الجيش اللبناني اكتشفت مكانهم، وعملت على إنقاذهم.

ونجحت المحاولات اللبنانية في إنقاذ 18 شخصًا، بينما توفت طفلة في عملية الإنقاذ الأولى، والنجاح في إنقاذ 28 آخرين سالمين في عملية الإنقاذ الثانية.