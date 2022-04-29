انت الان تتابع خبر حماس تثمن دور الأوقاف الأردنية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دور الأوقاف الأردنية، الذي تؤديه في خدمة المرابطين والمعتكفين بالمسجد الأقصى، وفق تصريح صحفي لمسؤول مكتب شؤون القدس في "حماس"، هارون ناصر الدين،

وقال هارون، إن :"إخواننا في الأوقاف الأردنية يعملون جهدهم وحسب استطاعتهم لخدمة المرابطين في الأقصى"، مشيرا إلى أن "هناك عشرات الإبعادات بحق العاملين والحراس التابعين للأوقاف الأردنية، وإصابات بين حراس الأقصى أثناء دفاعهم عن المسجد ووقوفهم بوجه المحتل والمستوطنين".

وأكد أن "الأوقاف الأردنية نفذت العديد من البرامج الدينية لإحياء الاعتكافات في المسجد الأقصى، والقيام بكل الخدمات المطلوبة في ساحة المسجد وداخله للزوار والمرابطين".

وأضاف أن "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، هو محاولة تثبيت التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى".

وأكد إن "صمود أهلنا في القدس والمرابطين أحبط مخططاتهم إلى الآن"، معبّرا عن أمله بأن يواصل المرابطون دفاعهم عن المسجد الأقصى وإفشال هذه المحاولات".

ويشار الى ان قوات الاحتلال أصابت 42 فلسطينيا بالرصاص المعدني، خلال اقتحامها المسجد الأقصى المبارك، في صباح الجمعة الرابعة من رمضان، ، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي من ساحات المسجد الأقصى بعد الاصابات التي لحقت بالفلسطينيين، وفتحت جميع أبواب المسجد.

وتوافد المصلون لإعمار المسجد الأقصى في "الجمعة اليتيمة" من شهر رمضان، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من ساحات المسجد بشكل نهائي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 42 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل 22 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقه لساعتين، وسمحت للنساء وكبار السن فقط بالدخول.