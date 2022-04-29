انت الان تتابع خبر النظر في معاقبة اوبك على الطاولة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد السيناتور الأميركي تشاك جراسلي، ان لجنة بمجلس الشيوخ ستنظر خلال أيام في مشروع قانون لإتاحة رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط أوبك، ودولا متحالفة معها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

يأتي النظر المزمع في مشروع القانون، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتيح مشروع قانون نوبك لوزير العدل الأميركي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في أوبك، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار.

وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

ورغم فشل تشريع نوبك في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 22 عاما، يقول مؤيدوه إن هذا العام قد يكون الذي سيشهد تمريره بسبب أفعال روسيا التي كانت تنتج أخيرا حوالي 10% من نفط العالم.

وقال تيلور فوي، المتحدث باسم جراسلي أمس الخميس: “نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وتعاملات الإدارة مع منتجي نفط أجانب، فإن ضمان عدالة التسعير وممارسات الإنتاج لم يكن قط أكثر أهمية من الآن”.

وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعا أمس كانت ستنظر فيه هذا الإجراء.

وستنظر اللجنة على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

وكانت أسعار النفط، قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في وقت سابق من العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وظلت أعلى من 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى استمرار شح الإمدادات في سوق الخام العالمية التي تعاني بالفعل من ضغوط.

وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس، فسيحتاج لتوقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. (العربية)