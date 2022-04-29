انت الان تتابع خبر 42 إصابة فلسطيني بالرصاص.. وانسحاب الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصابت قوات الاحتلال 42 فلسطينيا بالرصاص المعدني، خلال اقتحامها المسجد الأقصى المبارك، في صباح الجمعة الرابعة من رمضان، ، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي من ساحات المسجد الأقصى بعد الاصابات التي لحقت بالفلسطينيين، وفتحت جميع أبواب المسجد.

وتوافد المصلون لإعمار المسجد الأقصى في "الجمعة اليتيمة" من شهر رمضان، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من ساحات المسجد بشكل نهائي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 42 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل 22 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى.

وأضافت أن قوات الاحتلال أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقه لساعتين، وسمحت للنساء وكبار السن فقط بالدخول.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاه المصلين والمعتكفين؛ مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

وأفاد التلفزيون بتوافد المصلين لتأدية صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ونوه إلى أنه على الرغم من زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل يومي، فإنه يتم القاء اللوم عليهم لجرأتهم على رفض الاستمرار في العيش تحت الاحتلال، منوها إلى أنه في غضون ال48 ساعة الماضية، استشهد الشابين الفلسطينيين، أحمد عويدات، 20 عام، وأحمد مساد، 18 عام، خلال غارة عسكرية قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر في مخيم جنين للاجئين.