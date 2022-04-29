انت الان تتابع خبر فلسطين تخاطب مجلس الأمن بشأن استمرار انتهاكات إسرائيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الخميس، الموافق 28 إبريل 2022، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ونوه إلى أنه على الرغم من زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل يومي، فإنه يتم القاء اللوم عليهم لجرأتهم على رفض الاستمرار في العيش تحت الاحتلال، منوها إلى أنه في غضون ال48 ساعة الماضية، استشهد الشابين الفلسطينيين، أحمد عويدات، 20 عام، وأحمد مساد، 18 عام، خلال غارة عسكرية قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر في مخيم جنين للاجئين.

كما أشار منصور إلى أن القانون الدولي واضح للغاية منوها إلى حقيقة أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقواتها المحتلة ومليشيا مستوطنيها يقومون بارتكاب جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني، وأعرب عن أسفه من أن التقاعس عن العمل في مواجهة الإفلات من العقاب يعزز تلاعب إسرائيل واستعلائها على القانون الدولي، مما يؤدي إلى ترسيخ استعمارها ونظام الفصل العنصري. وأشار إلى أنه منذ بداية العام 2022، استشهد أكثر من 50 فلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، بسبب سياسة إطلاق النار بهدف القتل والاستخدام المفرط للقوة المميتة.

كذلك، أشار منصور إلى ادعاءات إسرائيل بضمان حرية العبادة لجميع الأديان وبحماية الأماكن المقدسة والوضع الراهن، في الوقت الذي يشهد المجتمع الدولي كل عام مدى وحجم التوغلات والغارات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والاعتداءات الوحشية على المصلين، وتدنيس الأماكن المقدسة، وذكّر المجتمع الدولي بأن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال وليس لديها سيادة في القدس الشرقية المحتلة أو أي جزء آخر من الأرض الفلسطينية المحتلة وأنه لا حقوق لها على الإطلاق لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية غير القانونية على أرضنا، بما في ذلك في المدينة القديمة وفي الأماكن المقدسة.