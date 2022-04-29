انت الان تتابع خبر جو بايدن سيزور إسرائيل في 20 حزيران والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن جو بايدن، الرئيس الأمريكي، سيزور إسرائيل في العشرين من شهر حزيران/يونيو المقبل.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي من المتوقع أن يزور إسرائيل في العشرين من يونيو المقبل، بعد الاستجابة لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن إيال خولتا، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد ناقش مع نظيره الأمريكي، مستشار الأمن القومي جاك سوليفان مدى زيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، حيث وجه خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، الشهر الماضي، دعوة رسمية من بينيت إلى بايدن لزيارة إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أنه في حال إتمام تلك الزيارة، ستكون الأولى من نوعها لجو بادين، منذ توليه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة، مطلع العام الماضي.

وكان بينيت قد اتصل هاتفيا ببايدن، الأسبوع الماضي، ووجه له الدعوة رسميا لزيارة بلاده، حيث أوضح له الرئيس الأمريكي أنه سيزورها فعليا، خلال الأشهر القليلة المقبلة، دون تحديد الموعد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد الماضي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لزيارة تل أبيب خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد فيه أنه أجرى اتصالا مع بايدن “لمناقشة الجهود المبذولة لوقف العنف والتحريض في القدس”، وقبل بايدن دعوة رئيس الوزراء بينيت معلنا “أنه ينوي زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة”.

وتطرق الطرفان أيضا إلى القضية الإيرانية “ومعارضة طلب إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية”.