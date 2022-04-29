أردوغان يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ 2018

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الرياض - احمد صلاح - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية الخميس، حسبما أفادت الرئاسة التركية، في أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018 والتي أحدثت شرخا في العلاقات بين البلدين.

حطت طائرة إردوغان في مدينة جدة في غرب المملكة، وكان في استقباله في المطار أمير منطقة مكّة المكرّمة خالد الفيصل، على أن يلتقي في وقت لاحق بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي مؤتمر صحفي عقده بإسطنبول قبيل توجهه إلى السعودية، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته إلى السعودية "مؤشر على إرادتنا المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بوصفنا دولتين شقيقتين".

وأضاف أردوغان: "خلال زيارتي سنستعرض العلاقات التركية السعودية بكافة أبعادها".

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في وقت سابق أن الرئيس التركي سيزور السعودية، اليوم الخميس، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضحت الوكالة أن المباحثات بين زعيمي تركيا والسعودية ستتناول النظر في مستوى العلاقات بين البلدين وإمكانية تطوير التعاون بينهما.