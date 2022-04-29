انت الان تتابع خبر أميركا: لا نهاجم روسيا بل نساعد أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة دعم كييف في هذه المرحلة المفصلية، على حد تعبيره.

وأوضح بايدن في كلمة أن الحرب مكلفة، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الهجوم الروسي وعدم الوقوف على الحياد.

كذلك طلب من الكونغرس الأمريكي تمويلا لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أنه قدم للكونغرس طلبا بتمويل إضافي للموازنة.

أسلحتنا وصلت

وأشار إلى أن بلاده لا تهاجم روسيا بل تدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن المساعدات العسكرية المقدمة أجبرت موسكو على التراجع في كييف.

وقال إن بلاده وفرت معلومات استخباراتية وأسلحة مضادة للدروع للقوات الأوكرانية، مبينا أن الأسلحة التي أرسلتها واشنطن وصلت إلى أوكرانيا ويمكن استخدامها في المعارك.

وأضاف أن بلاده أرسلت للقوات الأوكرانية 10 أسلحة مضادة للدروع مقابل كل دبابة روسية.