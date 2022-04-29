انت الان تتابع خبر تصريحات خطيرة: أوكرانيا ستضرب روسيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخاييلو بودولياك، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن من حق بلاده ضرب أهداف عسكرية روسية، ملمحا إلى أن كييف قد تعمد إلى استهداف الأراضي الروسية، وذلك مع استمرار القتال بين الروس والأوكران لليوم الـ 64.

وأوضح بودولياك في تغريدته، ان روسيا تهاجم أوكرانيا وتقتل المدنيين، مؤكدا على حق بلاده الدفاع عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضرب مخازن وقواعد للروس، مضيفا "أن العالم بأسره يعترف بهذا الحق".

وبالتزامن مع هذه التصريحات الاوكرانية، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية بتحريض كييف علنًا إلى مهاجمة الأراضي الروسية، محذرة الدول الغربية من تبعات هذا التصرف، مؤكدة ان توجيه ضربات إلى الأراضي الروسية سيؤدي إلى رد قاس.

وجاءت هذه التحذيرات الروسية بعد أن اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ان استهداف القوات الأوكرانية للوجيستيات روسية أمر مشروع.

الجدير بالذكر أن روسيا شهدت أمس سلسلة من الانفجارات جنوب البلاد، وحريق في مستودع للذخيرة، في سلسلة حوادث وصفها مسؤول أوكراني كبير بأنها رد على “الغزو الروسي"، رغم تاكيد روسيا انها سترد بقسوة اذا تم تهديد أراضيها، فيما تدخل العملية العسكرية الروسية شهرها الثالث، وسط تقديرات بأن تطول لأشهر بعد.

الجدير بالذكر انه ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية إلى جانب السلطات الأوكرانية، داعمة إياها بالمساعدات الإنسانية والسلاح من مضادات للطائرات والدبابات والسفن، وصواريخ متطورة جدا، ودبابات، وطائرات مسيرة، في حين هددت روسيا مراراً بأن تلك الشحنات ستكون هدفاً شرعياً لقواتها وطائراتها.