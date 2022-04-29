انت الان تتابع خبر ما قصة لقاء عباس برئيس الشاباك الاسرائيلي؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية الخميس، عن لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن لقاء جمع بالرئيس عباس خلال الأيام الماضية، لبحث الأوضاع الميدانية وآخر التطورات.

والجدير بالذكر، أن ثمة حالة من التوتر تشهدها الأراضي الفلسطينية عقب أحداث المسجد الأقصى المبارك الأخيرة واعتداءات شرطة الاحتلال على المصلين والمعتكفين.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى المبارك، فجر الخميس.، وفق تأكيد مصادر إعلامية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاه المصلين والمعتكفين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب العشرات من المصلين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع صوبهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر إعلامية، بأنّ المصلين تفاجأوا بإطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع من طائرة مسيرة حلقت في سماء المسجد للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكدةً أنّ طواقم الإسعاف والعيادات الصحية في المسجد الأقصى قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وعالجتهم ميدانياً.

وقالت المصادر إنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي أوقفت شابين في طريق الواد بالبلدة القديمة أثناء خروجهما من المسجد الأقصى.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه تعاملت مع 418 حالة مرضية في المسجد الأقصى، منهم إصابات بليغة جرّاء القفز عن جدار الفصل العنصري، وجرى نقل 23 حالة إلى المستشفى لتلقي العلاج المكثف.