انت الان تتابع خبر تحذير شديد للمصريين هذا ما سيحدث يوم الجمعة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر ان البلاد ستشهد ارتفاعا ملحوظا على درجات الحرارة، غدا الجمعة، لتصل درجة الحرارة في القاهرة 38 درجة، وتتجاوز 40 درجة في جنوب البلاد، لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس غدا سوف يشهد مرور منخفض صحراوي جديد، وسيكون هناك نشاط لرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الغربية، وشمال الصعيد، والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وسيشهد نشاط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، وتنخفض على أثرها الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا.

ومن خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الأرصاد على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، أوضحت أن منخفضا جويا في حركته يكون سريعا، حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا إياها إلى بلاد الشام، وعليه تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 أبريل.