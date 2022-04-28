بالفيديو .. هجوم كبير على ماكرون بحبات الطماطم

انت الان تتابع خبر باالفيديو .. هجوم كبير على ماكرون بحبات الطماطم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحبات الطماطم، خلال تجوله في الممرات المزدحمة بسوق في محافظة فال دواز، خلال زيارته لمنطقة سيرجي، في أول رحلة له منذ إعادة انتخابه.

وفي التفاصيل وصل الرئيس المنتخب حديثاً، إلى مدينة سيرجي بونتواز عاصمة إقليم "فال دواز" شمال باريس، وقام بجولة في سوق سان كريستوف، وعقد مناقشات مع العديد من السكان والتجار، وبعد أكثر من ساعة من بدء جولته تم استهدافه برمي الطماطم عليه، لكن الحراس شكلوا طوقاً أمنياً حوله لحمايته ووضع بعضهم مظلة سوداء فوق رأسه.

ثم واصل ماكرون سيره وأجاب على اسئلة البعض حول هوية رئيس وزرائه المستقبلي، قائلا: "كل شيء في وقته" مؤكداً انه سيختار شخصية معروفة بحساسيتها الاجتماعية والبيئية والإنتاجية.

هذا وأعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته، مارين لوبان، مرشحة التجمع الوطني، حيث حصد 58.55 في المئة من الأصوات، متقدما على لوبان التي حازت 41.45 في المئة من الأصوات، ليكون أول رئيس ينجح في الحصول على ولاية ثانية منذ 20 عاما، متعهدا وسط جمع من مؤيديه عند سفح برج إيف، أن يكون "رئيسًا للجميع".

وأكد الرئيس الفرنسي، في خطاب أمام برج إيفل في باريس إنه سيواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا "أكثر قوة"، مقدما شكره "جميع من وثقوا فيه، وتوجه أيضا إلى معارضيه قائلا "لست رئيس فريق انما رئيس الجميع"، وتابع ان عددا من المواطنين صوتوا له اليوم دعما للافكار التي يحملها بل للوقوف في وجه أفكار اليمين المتطرف.