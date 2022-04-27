انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء الاسرائيلي يتلقى رصاصة وحالة من الإستنفار الأمني .. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت قناة "كان" الرسمية ان السلطات الأمنية في إسرائيل، فتحت أمس الثلاثاء، تحقيقا في تلقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت وأسرته رسالة تهديد بالقتل في مظروف يحوي رصاصة، في محاولة للتوصل إلى مصدر الرسالة.

حيث تلقى بينيت الرسالة في مظروف يحوي رصاصة مسدس إلى منزله في مدينة رعنانا، وتم تشديد الحراسة والإجراءات الأمنية على أسرة رئيس الوزراء، بحسب موقع "واللا" العبري.

وفي تغريدات على حسابه بـتويتر، علق بينيت على الواقعة بالقول: "يجب ألا يصل الصراع السياسي، مهما كان عميقا، إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل"، مضيفا انهم بحاجة إلى القيام بكل شيء، كقادة وكمواطنين حتى لا توجد مثل هذه الظواهر العنيفة، متابعا: "أنا رئيس وزراء ورجل سياسي، لكنني أيضا زوج وأب، ومن واجبي أيضا حماية زوجتي وأولادي"، مؤكدا على خفض لهيب الخطاب السياسي.

ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي جميع أنحاء الطيف السياسي، وخاصة الأشخاص النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الهدوء والمصالحة، "لدينا بيت واحد ويجب ألا نحرقه.‎

بدوره، علّق وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد على الحادث مؤكدا أن التطرف لن ينتصر على الأغلبية العاقلة التي تواصل محاربة حديث الكراهية في كل مكان/ كما قالت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد إن رسالة التهديد التي تلقاها رئيس الوزراء نفتالي بينيت أمر يهز أركان المجتمع.

الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بينيت لتهديدات بالقتل والإيذاء الجسدي، حيث تم تقديم في أغسطس/آب الماضي، لائحة اتهام ضد رجل (45 عاما) من "كريات غات" اتصل بمركز الشرطة وهدد بإيذاء بينيت، واعترف لاحقا أنه كان يخطط لذلك بالفعل.

وسبق أن اعتقلت الشرطة إسرائيليا آخر من جنوب البلاد هدد بينيت في تعليق على منشور للأخير على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بحرق منزله، واصفا إياه بـالديكتاتور"، بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.