انت الان تتابع خبر الحكومة الفلسطينية تطالب الأونروا بعدم المساس بحقوق اللاجئين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدمات “الأونروا” لمؤسسات دولية أخرى.

وقال اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، “إن ذلك سيكون خرقا للقرار الدولي رقم (302)، الذي أنشئت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.”