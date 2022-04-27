انت الان تتابع خبر الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى الأردن للقاء الملك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للقاء جلالة الملك عبد الله الثاني، لبحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمقدسات، وتعزيز التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والاردنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، سيقيم جلالة الملك عبد الله الثاني، مأدبة إفطار على شرف السيد الرئيس، يليها جلسة مباحثات بين الزعيمين.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني: عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.