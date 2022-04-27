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مع قرب العيد .. تعرف على قيمة زكاة الفطر 2022 ومقدار إخراج الزكاة حبوبا وأموالا في مصر والسعودية وجميع الدول العربية!

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الرياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون عن مقدار كمية زكاة الفطر 2022 في السعودية ومصر والكويت وسوريا والسودان وسلطنة عمان والأردن، وايضا يتساءلون على قيمة زكاة الفطر نقدا للفرد وكذلك موعد إخراج زكاة الفطر 1443 أسئلة تراود كثير من المسلمين في كافة أنحاء العالم خاصة في العالم العربي والإسلامي.

فإخراج زكاة الفطر تعد من الأمور اللازمة والمفروضة على جميع المسلمين فقير وغني عاقل وغير عاقل، يخرجها ولي الأمر على رعيته ورب كل أسرة.

وتعتبر زكاة الفطر مرتبطة بالأشخاص لا بالأموال ومن الفرائض التي فرضها الله على عباده المسلمين، كما جاء في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير”.

مقدار زكاة الفطر 2022

قال الدكتور شوقي علام -مفتي جمهورية مصر العربية، إن زكاة الفطر فرض على على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ.

ويقدر وزن صاع القمح بنحو 2.4 كيلو جرام، وإن الحد الأدنى، ويمكن إخراجها حبوب أو نقدًا بما يعادلها من أموال.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن مقدار زكاة الفطر 2022 في مصر قدرت هذا العام بـ15 جنيها، موضحة أن سعر أردب القمح يساوي 900 جنيه مصري، وهو يقدر بنحو 150 كليو جراما، ما يعني أن سعر كيلو

متى إخراج زكاة الفطر 2022

وعن موعد إخراج زكاة الفطر 2022 أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يمكن إخراج زكاة الفطر 1443 بداية من اليوم الأول في شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

متى إخراج زكاة الفطر 2022

وعن موعد إخراج زكاة الفطر 2022 أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يمكن إخراج زكاة الفطر 1443 بداية من اليوم الأول في شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

مقدار زكاة الفطر 2022 في الدول العربية

اسم الدولة    تكلفة زكاة الفطر2022 بالعملة المحلية

قيمة زكاة الفطر في لبنان 2022    482 دولار بما يوازي 6,000,000 ليرة لبناني

مقدار زكاة الفطر في فلسطين 2022    10 شيكل

قيمة زكاة الفطر 2022 في مصر    15 جنيها مصري

مقدار زكاة الفطر 2022 في ليبيا    6 دينار ليبي

قيمة زكاة الفطر 2022 في الأردن    180 قرشاً أردني

مقدار زكاة الفطر 2022 في سوريا    500 ليرة سورية

قيمة زكاة الفطر 2022 في اليمن    500 ريال يمني

مقدار زكاة الفطر 2022 في السودان    60 جنيها سوداني

قيمة زكاة الفطر 2022 المغرب    15 درهم مغربي

مقدار زكاة الفطر 2022 في السعودية    25 ريال سعودي

قيمة زكاة الفطر 2022 الإمارات    25 درهم إماراتي

مقدار زكاة الفطر 2022 في الجزائر    140 دينار

كيفية حساب زكاة الفطر 2022

ويتم إخراج زكاة الفطر 2022 بقيمة صاع من تمر أو قمح أو شعير وغيرها من الحبوب وفقا لرغبة كل فرد، ويتفاوت وزن صاع الحبوب باختلاف نوعها وفقا لما أعلنته دار الإفتاء.

صاع الأزر: 2.800 جرام

وزن صاع التمر: 1800 جرام

مقدار صاع الزبيب: 2.200 جرام

صاع الفول: 2.350 جرام

موعد عيد الفطر 2022

ويحل موعد عيد الفطر 2022 في السعودية ومصر والإمارات وأغلب الدول العربية والإسلامية يوم الإثنين 2 مايو 2022 المقبل وفقا لحسابات علماء الفلك في عدد من الدول العربية.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية في مصر إن عدة شهر رمضان هذا العام ستكون 29 يومًا فقط موضحا أن ميلاد هلال الشهر الجديد سيكون عند غروب الشمس يوم الرؤية في التاسع والعشرين من شهر رمضان.لا

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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