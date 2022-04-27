انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد القتلى بالصواريخ الاسرائيلية في دمشق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن مصدر عسكري سوري الاربعاء عن مقتل تسعة جنود بينهم خمسة سوريين وجرح ثمانية آخرين في ضربة اسرائيلية ليلية بالقرب من العاصمة دمشق.

وتعرضت بعض النقاط في محيط دمشق لهجوم اسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت ان اسرائيل استهدفت الليلة الماضية بقصف صاروخي خمسة مواقع على الأقل ما تسبب بسقوط تسعة قتلى بينهم خمسة عسكريين سوريين في حصيلة تعتبر الأعلى منذ مطلع العالم الحالي وإصابة ثمانية آخرين، مشيرا الى أن الأربعة الآخرين من المجموعات المقاتلة دون تحديد هوياتهم.

واكدت ان "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها"، الا ان القصف الجويل الإسرائيلي تسبب بوفوع خسائر بشرية وبعض الخسائر المادية".

وكانت وزارة الدفاع السورية افادت بأن 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب 3 آخرون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في هجوم صاروخي إسرائيلي على نقاط في محيط العاصمة دمشق، وفق بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت في البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على التقارير عن الهجوم.

وكانت وكالة الانباء السورية أفادت فجر الاربعاء أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

ونقلت " سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و 41 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم العمل لتدقيق نتائج العدوان”.