انت الان تتابع خبر مصر.. السيسي يكلف بإدارة حوار وطني مع مختلف التيارات السياسية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي عن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

ووجه الرئيس برفع نتائج الحوار الوطني إليه ووعد بحضور المراحل النهائية من جلساته.

وأطلق السيسي مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وقال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.