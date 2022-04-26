انت الان تتابع خبر روسيا تنفي قطع الغاز الطبيعي عن بولندا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نفت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى بولندا، مشددة على أن وارسو ملزمة بدفع تكاليف إمدادات الوقود وفقا لإجراءات الدفع الجديدة.

وقالت شركة “غاز بروم” الحكومية الروسية، في بيان صحفي :” وارسو ملزمة اليوم بدفع تكاليف إمدادات الوقود وفقًا لإجراءات الدفع الجديدة، ولا صحة لأنباء وقف ضخ الغاز الطبيعي الروسيا إليها”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن مطلع نيسان الحالي عن نظام جديد للدفع مقابل الغاز الروسي للمستهلكين لقائمة من الدول التي صنفتها روسيا على أنها “غير صديقة”.