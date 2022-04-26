انت الان تتابع خبر توقع فرار 8.3 مليون أوكراني من بلدهم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توقعت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين جراء الغزو الروسي لبلادهم 3ر8 مليون شخص.

وبحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني ونيويورك تايمز، قالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن "لا أحد يعرف متى سنصل للرقم 3ر8 مليون لاجئ مشددة على أن "الوضع يشهد مستجدات سريعة".

وتفيد المنظمة الدولية أن قرابة 3ر5 مليون أوكرانيا فروا حتى الآن من بلدهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط الماضي، والذي نجمت عنه أزمة لاجئين هي الأكثر تسارعا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت "حركة النزوح هذه تحدث كل يوم. كل ساعة نرى أشخاصا يستمرون في الفرار من أوكرانيا". وأكدت المنظمة أن "هذا النزوح يجري على نطاق واسع جدا، وبسرعة لم نشهد مثلها في الآونة الأخيرة".