انت الان تتابع خبر روسيا تحذر بريطانيا من استفزاز أوكرانيا لضرب أراضيها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حذرت موسكو، الثلاثاء، لندن من احتمالية استهداف دبلوماسيين غربيين في كييف، إذا استمرت بريطانيا في "استفزاز" أوكرانيا لضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة غربية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "نود تأكيد أن تصرفات لندن لاستفزاز نظام كييف من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى إثارة ردنا على الفور، إذا قرروا القيام بذلك".

وأضاف البيان: "كما حذرنا (سابقا)، فإن القوات المسلحة الروسية مستعدة لتنفيذ ضربات بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة على مراكز صنع القرار في كييف".

وأكد أن تمركز مستشارين من دولة غربية في مراكز صنع القرار في كييف "لن يعد بالضرورة مشكلة" إذا قررت روسيا الرد.

وجاءت التحذيرات ردا على تصريحات وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، الذي قال لراديو "بي بي سي"، الثلاثاء، إنه من "المقبول" للقوات الأوكرانية استخدام الأسلحة الغربية لمهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية.

وأضاف هيبي أن الضربات لتعطيل خطوط الإمداد جزء "مشروع تماما" في الحرب.

وأكد أن "الأوكرانيين في المقام الأول هم من يتخذون قرار الاستهداف، وليس الأشخاص الذين يصنعون الأسلحة أو يصدرونها