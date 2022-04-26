انت الان تتابع خبر الساحة السعودية والعربية تفقد علي الدميني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فقدت الساحة الثقافية السعودية والعربية الشاعر والأديب السعودي علي الدميني، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عاما، إثر معاناة مع المرض.

ومنذ إعلان وفاته نعاه أصدقاؤه ومحبّوه وقراؤه، والكثير من رواد مواقع التواصل، حيث قال الشاعر الأردني الفلسطيني موسى حوامدة: "التقيته عام 2014 حينما زرت معرض الكتاب في الرياض، وتعرفت عليه وجها لوجه، وقد كان هادئا متسامحا، ودودا، مثل قصائده تماما"

ساهم الدميني في تأسيس الحركة الشعرية الحديثة في السعودية، ويعتبر من أبرز الشعراء المجددين، والأدباء الناشطين، وتعتبر تجربته في الشعر الحداثي من أهم التجارب في فترة الثمانينات، لجرأتها ووقوعها مبكرة في تلك الحقبة. علي الدميني من أهم اعمال الدميني: رياح المواقع، بياض الأزمنة، خرز الوقت، بأجنحتها تدق أجراس النافذة، وغيرها، وتعتبر قصيدته (الخبت) من أشهر القصائد على المستوى العربي.

وكان قد أشرف الدميني على ملحق (المربد) الثقافي الشهير في الثمانينات في صحيفة اليوم، ومن ثم أسس مجلة (النص الجديد) الشهيرة، وله في حقل الرواية، رواية الغيمة الرصاصية، وأيام في القاهرة وليال أخرى، وللدميني إنتاجات عديدة في الصحافة والمناشط الثقافية في المقال والنثر والقصيدة، وله توثيقا لمسيرته النضالية "كتاب زمن للسجن"...أزمنة للحرية، وكتاب نعم في الزنزانة لحن"

أكمل علي الدميني دراسته الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية في العام 1974. وعمل نحو 8 سنوات في أرامكو في وظائف متعددة، ثم انتقل للعمل بالبنك الأهلي التجاري.