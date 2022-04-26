انت الان تتابع خبر عون: علينا وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال اجتماعه مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس الثلاثاء :"إن أي حل مستدام لأزمة الشرق الأوسط يبدأ من وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة منذ 74 عاما، وأن يكون عادلا ودائما وشاملا قائما على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف عون "أن ما تقوم به إسرائيل من محاولات لتغيير الواقع على الأرض والتمادي في سياساتها الاستيطانية التوسعية لا يساعد مطلقا على أية محاولة لإنعاش مفاوضات السلام، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "ما حصل من تعديات على حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، دليل على النوايا الإسرائيلية العدوانية"، مؤكدا دعم لبنان لأي تحرك أوروبي لإحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط؛ انطلاقا من المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت في عام 2002".

ومن جهته اكدت مصر أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط هو تحرير الأراضي العربية كافة التي احتلت عام 67، محذرة من استمرار إسرائيل في محاولة التهويد بالقدس الشرقية.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبدالخالق في كلمته أمام مجلس الأمن، إلى أن مصر تعتبر محاولة قوات الاحتلال فرض سيطرته على المدينة وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة، "أمرا ينذر بتصعيد خطير ويمثل مساسا بالمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وأكد عبدالخالق أن جهود مصر مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تهيئة المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967.