انت الان تتابع خبر عقب استشهاد عويدات.. اشتية يحذر من تبعات الجرائم الإسرائيلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دان رئيس الوزراء محمد اشتية الثلاثاء، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وأسفرت عن استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات (20 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها فجراً.

وحذر اشتية من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وقدم واجب العزاء لعائلته وسكان مخيمه ومدينته.

هذا واستشهد الشاب عويدات، صباح اليوم، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا فجراً.

وكانت وزارة الصحة، قالت في وقت سابق، إن حالة الشاب حرجة، ويمكث في العناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قبل الإعلان عن استشهاده صباح اليوم.

وكان ثلاثة شبان فلسطينيون اصيبوا، الليلة الماضية، بالرصاص، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الاثنين، أنها ستفتح معبر بيت حانون “ايرز”، أمام سكان قطاع غزة اعتبارا من الثلاثاء.

وأغلق معبر بيت حانون وهو الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي التي تحتلها إسرائيل الأحد.

وقالت سلطات الاحتلال إن “فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة”.