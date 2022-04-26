انت الان تتابع خبر متطرفون يقتحمون موقع أثري شمال غرب نابلس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، موضحا أن عصابات المستوطنين تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة على الموقع الاثري من خلال استهداف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والاقتحامات المتكررة للمنطقة.

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة تخللها اعتقال أربعة عشر فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بصفوف بعض الشبان الفلسطينيين.

وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن أريحا وقلقيلية وجنين ونابلس والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.