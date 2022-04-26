الجامعة العربية تحذر اسرائيل من تصفية الأونروا

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الرياض - احمد صلاح - حذرت الجامعة العربية الثلاثاء، من المحاولات الإسرائيلية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، في بيان قائلا: "نحذر من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة".

وعبر عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا"، واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة، حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد أبو علي أن هذا الأمر تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة، حفاظا على دور "الأونروا"، وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس.

وتفكر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، في الطلب من وكالات أممية أخرى تقديم بعض الخدمات عند تعذر تمويل وكالة أونروا، وسط رفض فلسطيني لـ "المساس بالوظائف والخدمات التي تقدمها أونروا"، وفق تصريحات الناطقة الرسمية باسم الوكالة تمارا الرفاعي.

وتحدثت الرفاعي عن التفكير حول الطلب من وكالات أممية تقديم بعض الخدمات بالنيابة عن أونروا في حال تعذر التمويل للوكالة بهدف الحفاظ على جميع الخدمات المقدمة للاجئين وعدم التفريط بها، كما هو مضمن في التفويض الممنوح للوكالة.

وقالت الرفاعي وهي أيضاً مديرة الاتصالات الاستراتيجية في أونروا، إن:" الموضوع قيد الدراسة والنقاش الداخلي مع التأكيد على عدم تسليم الوكالة لأي خدمات، ولن يكون هناك أي مساس بحق اللاجئ بالحصول على خدمات تضمنها أونروا حتى لو قدمتها وكالة أممية أخرى بالنيابة عنها".