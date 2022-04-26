انت الان تتابع خبر عودة حركة عمال وتجار غزة عبر معبر بيت حانون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استأنفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح الثلاثاء، حركة عمال وتجار قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمال القطاع بعد توقفها لمدة يومين، وفق بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية

وشوهد آلاف العمال من قطاع غزة صباح الثلاثاء، عند معبر بيت حانون يتوجهون للعمل داخل اسرائيل.

وكانت سلطات الاحتلال، سمحت مساء امس، بدخول العمال والتجار من قطاع غزة، إلى إسرائيل، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أنه بعد تقييم الوضع الأمني تقرر مساء الاثنين، استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل عن طريق المعبر، مشيرا الى ان فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه القطاع مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الاثنين، أنها ستفتح معبر بيت حانون “ايرز”، أمام سكان قطاع غزة اعتبارا من الثلاثاء.

وأغلق معبر بيت حانون وهو الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي التي تحتلها إسرائيل الأحد.

وقالت سلطات الاحتلال إن “فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة”.