انت الان تتابع خبر عودة إيرباص والخطوط القطرية للمحكمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبت قاض بريطاني الثلاثاء بشأن ما إذا كان يتعين على إيرباص الاستمرار في بناء طائرات من طراز إيه321 نيو لشركة الخطوط الجوية القطرية التي تخوض نزاعا معها.

ويعتبر لهذا القرار تداعيات على صفقات طائرات مستقبلية بمليارات الدولارات، وذلك مع عودة نزاعهما المعلن إلى المحكمة العليا في لندن.

وألغت إيرباص في يناير كانون الثاني صفقة إيه321 نيو ردا على رفض قطر تسلم طائرات إيه 350 في نزاع منفصل متعلق بالقوانين والسلامة بشأن الأضرار السطحية للطائرة الأكبر حجما.

وأثار قرار إلغاء صفقة إيه321 نيو قلق بعض شركات الطيران، إذ وصفه رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأنه تطور "مقلق" في أحد أركان السوق حيث تتمتع إيرباص بأغلب الطلبات الجديدة.

وتتهم إيرباص الخطوط الجوية القطرية، أكبر عملاء الطائرة إيه 350، ببث مخاوف باطلة بشأن السلامة لتجنب استلام طائرات في وقت يضعف فيه الطلب ومن أجل مطالبة بتعويض قدره مليار دولار.

وتقول الخطوط القطرية إنه من الصواب التوقف عن تلقي تسليمات إيه 350 على خلفية ما تصفها بمخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة من جانب الجهة التنظيمية في الدوحة بشأن فجوات أو تآكل في طبقة للحماية من البرق، والتي صارت مكشوفة بسبب تشقق الطلاء على أكثر من 20 طائرة إيه 350 مقوف تحليقها.