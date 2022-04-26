انت الان تتابع خبر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استشهد الشاب أحمد إبراهيم عويدات البالغ 20 عاماً صباح الثلاثاء، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا فجراً، وفق وكالة وفا الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، إن حالة الشاب حرجة، ويمكث في العناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، قبل الإعلان عن استشهاده صباح اليوم.

وكان ثلاثة شبان اصيبوا، الليلة الماضية، بالرصاص، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الاثنين، أنها ستفتح معبر بيت حانون “ايرز”، أمام سكان قطاع غزة اعتبارا من الثلاثاء.

وأغلق معبر بيت حانون وهو الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي التي تحتلها إسرائيل الأحد.

وقالت سلطات الاحتلال إن “فتح المعبر أمام حركة تنقل التجار والعمال وغير ذلك من الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة”.