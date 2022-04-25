انت الان تتابع خبر وثائق صادمة تكشف لأول مرة ما كان يخطط له أسامة بن لادن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الباحثة الأمريكية المتخصصة في الحركات الجهادية نيللي لحود، أن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، سعى لتكرار هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وخطط لاعتداءات أخرى عليها.

وكشف الوثائق التي حصلت عليها الولايات المتحدة، أثناء الغارة التي قتلت بن لادن، في 2011 أنه كان يخطط لهدف آخر أكبر من مجرد قتل الأمريكيين في عمليات الهجوم على مركز التجارة العالمي ومقر البنتاغون.

وفي عام 2012 رفعت "سي أي إيه" السرية عن أول 17 وثيقة، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية قرأت لحود وحللت وترجمت الوثائق المتبقية التي رفعت عنها السرية بالتشاور مع الجنرالات الأمريكيين وقادة القوات الخاصة.

وأظهرت الترجمات الجديدة لوثائق أسامة بن لادن الشخصية أن الغرض من 11 سبتمبر لم يكن قتل الأمريكيين فحسب، بل التحريض على اندلاع احتجاجات داخل الولايات المتحدة.

وقالت لحود في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة": "لقد كان سوء تقدير كبير"، مشيرة إلى أن "بن لادن أعتقد أن الشعب الأمريكي سيخرج إلى الشوارع ليكرر الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام وسيضغط على حكومته للانسحاب من الدول ذات الأغلبية المسلمة".

وأفادت بأن كان بن لادن "مدركا أن الأمن أصبح صعبا للغاية في المطارات" بعد هجمات 11 سبتمبر ولذلك أخبر أتباعه أن يفكروا بدلا من ذلك في استئجار طائرات خاصة لمهاجمة الولايات المتحدة، "ولأنه يعلم أن ذلك سيكون صعبا أيضا، قام بوضع خطة مفصلة لذبح ركاب أمريكيين في محطات القطارات".

كما كشفت لحود أن "بن لادن عرض استهداف السكك الحديدية الأمريكية عبر إزالة 12 مترا من السكة الحديدية حتى ينحرف قطار عن مساره وشرح مجموعة الأدوات البسيطة التي يمكنهم استخدامها".

لكنه فشل في تنفيذ الخطة بعد أن أصبح التنظيم "عاجزا"، وفق رسالة من أحد قادة القاعدة الميدانيين.

وتقول الرسالة التي أرسلها القيادي لبن لادن: "نحن المسلمون دنسنا ومزقت دولتنا واحتلت أراضينا ونهبت ثرواتنا".

وخطط أسامة بن لادن لهجوم إرهابي آخر في عام 2010 ضد ناقلات النفط الخام وطرق الشحن الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.