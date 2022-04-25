انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تحث واشنطن على تحرير 7 مليارات دولار لأفغانستان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - طالب 14 حقوقيا أمميا الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال الأفغانية لمعالجة المشاكل الإنسانية الحادة التي يعانيها الأفغان.

وجاء في بيان صدر الاثنين في جنيف: "نتحدث عن أكثر من 7 مليارات دولار جمدتها واشنطن بعد وصول طالبان إلى السلطة في كابل في أغسطس 2021".

وأضافوا: "نحث الولايات المتحدة على إيلاء اهتمام جاد للأزمة الإنسانية المتنامية في أفغانستان وإعادة النظر في قرار تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الأفغاني".

وأشار معدوا البيان إلى أنهم يتوقعون أن "تتخذ السلطات الأمريكية الخطوات الضرورية بما يتماشى مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وتتنازل عن الإجراء الأحادي الجانب"، لافتين إلى أن الحكومة الأمريكية "للأسف، لم تستجب بعد".

وذكر البيان أن "أكثر من 23 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات غذائية، مما يثير قلق خبراء الأمم المتحدة بشكل خاص هو وضع أكثر من 4 ملايين نازح داخلي وأكثر من 3.5 مليون من أولئك الذين غادروا البلاد بحثا عن اللجوء في الخارج.

ووقع البيان 14 خبيرا، من بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على احترام حقوق الإنسان إيلينا دوفجان.