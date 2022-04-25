انت الان تتابع خبر قطر.. 741 حافلة كهربائية لخدمة المونديال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت قطر الاثنين عن اكتمال تسلمها نحو 741 حافلة كهربائية لخدمة جماهير بطولة كأس العالم 2022، وفق بيان وزارة المواصلات القطرية.

وقالت الوزارة إن:" هذه الحافلات سيتم تشغيلها بالكامل لخدمة عمليات النقل خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ولتصبح إرثا دائما لوسائل النقل الجماعي للطاقة النظيفة بعد البطولة".

وأكدت أن هذه الخطوة ستعزز من موقع دولة قطر في مجال النقل الجماعي للطاقة النظيفة، لتكون مع الدول المتقدمة في العالم التي لديها نظام حافلات كهربائية متكامل، إلى جانب تعزيز قيمة الإرث الكامنة لنظام حافلات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وبما يعكس التزام قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة و"محايدة" للكربون.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي كذلك في إطار دعم تنفيذ خطة عمل استراتيجية التحوّل للمركبات الكهربائية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنيّة.